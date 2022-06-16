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Çin dünya dışında yaşam olduğunu iddia etti!

Çin dünya dışında yaşam olduğunu iddia etti!

Çin'de Science and Technology Daily sitesinde yer alan bir rapora göre dünya dışında yaşama dair kanıt bulundu. Çin'in dev teleskobu Sky Eye olarak bilinen Küresel Diyafram Radyo Teleskop'u (FAST) uzaylı uygarlıklara dair belirtiler olduğunu açıkladı. Ses getiren rapor kısa bir süre sonra kaldırıldı. Çinli bilim insanları dünyanın en büyük radyo teleskobu olan FAST'la yapay radyo sinyalleri tespit ettiklerini öne sürüyordu.

Çin dünya dışında yaşam olduğunu iddia etti!

Çinli bilim insanları, dünya dışı uygarlıkların varlığına dair bulgular olduğunu iddia ettiler. Science and Technology Daily sitesinde yer alan rapora göre, ülkenin dev teleskobu Sky Eye'ın uzaylı uygarlıklara dair belirtiler yakaladığı yayımlandı. Rapor kısa bir sürenin ardından kaldırıldı.

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Çin dünya dışında yaşam olduğunu iddia etti!

Dünyanın en büyük radyo teleskobu olan Sky Eye'ın keşfettiği dar bantlı elektromanyetik sinyaller şimdiye kadar yakalananlardan farkı.

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Çin dünya dışında yaşam olduğunu iddia etti!

Ekibin söz konusu sinyalleri daha yakından incelediği belirtildi. Çin'in Sky Eye olarak da bilinen Küresel Diyafram Radyo Teleskop'u (FAST) resmen uzaylı avına başladı.

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Çin dünya dışında yaşam olduğunu iddia etti!

FAST'ın yeni görevi derin uzayı incelemek ve dünya dışı yaşama kanıt oluşturabilecek radyo sinyallerini bulmak.

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