Cin çağırma merakı sonu oldu! Tüyler ürperten hikaye...
İSPANYA'da ailesiyle yaşayan Estefania Gutierrez Lazaro, arkadaşlarıyla birlikte cin çağırma seansı yapınca korkunç olayların ardından hayatını kaybetti.
İspanya'nın Madrid kentinde yaşayan Estefania Gutierrez Lazaro, okuldan iki arkadaşıyla birlikte cin çağırmak istedi. Paranormal olaylara merakı olan genç kız, ruhani varlıklarla iletişime geçmek isteyince korku filmlerine konu olacak olaylar başına geldi.
Bir öğretmenleri, ilginç şeylerle uğraşan bu gençleri görüp sinirlenerek tahtalarını kırmış ve buna bir son vermek istemiş. Fakat olayla ilgili ilginç bir detay da veriliyor. Öğretmen Ouija tahtasını kırdığında kırık parçaların arasından garip bir şekilde duman yükselmiş ve dumanı yanlışlıkla Estefania solumuş.
Bu olay yaşandıktan sonra herkes Estefania'nın bir değişime uğradığını fark etmiş. İlk başlarda ergenlik çağında olduğu için normal olarak karşılansa da genç kızın sürekli halüsinasyon görmesi, uykusuzluk yaşaması ve nöbetler geçirmesi herkesi endişelendirmeye başlamış. Estefania ailesi ve arkadaşlarına sürekli gece onu yüzü belirgin olmayan varlıkların ziyaret ederek yanlarına almaya çalıştığını, garip kıyafetler giydiklerini falan anlatmış.
Ailesi, genç kızlarının durumundan dolayı endişe ettikleri için defalarca doktora götürmüş, fakat hiçbir sonuca varamamışlar.
13 Temmuz 1991 tarihinde Estefania artık nöbetlerinin en şiddetlisini geçirmiş ve ağzından köpükler çıkar vaziyette kız kardeşi Marianela'ya saldırmış. Bir sonraki gün ise korkunç bir katalepsi atağı geçirerek komaya girmiş.
Hastanede müdahale edilse de hayatını kaybetmiş ve ölüm raporuna "Ani ve şüpheli ölüm" yazılmış.