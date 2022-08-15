Cin çağırma merakı sonu oldu! Tüyler ürperten hikaye...

Bu olay yaşandıktan sonra herkes Estefania'nın bir değişime uğradığını fark etmiş. İlk başlarda ergenlik çağında olduğu için normal olarak karşılansa da genç kızın sürekli halüsinasyon görmesi, uykusuzluk yaşaması ve nöbetler geçirmesi herkesi endişelendirmeye başlamış. Estefania ailesi ve arkadaşlarına sürekli gece onu yüzü belirgin olmayan varlıkların ziyaret ederek yanlarına almaya çalıştığını, garip kıyafetler giydiklerini falan anlatmış.

Ailesi, genç kızlarının durumundan dolayı endişe ettikleri için defalarca doktora götürmüş, fakat hiçbir sonuca varamamışlar.