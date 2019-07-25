Cimriliği ile bilinen Emrah'ın yeni lüks yatırımı çok şaşırttı! 17 Milyon liraya alacak

Bunun için uzun zamandır araştırma yaptığı öğrenilen Emrah’ın, sonunda bir karara vardığı ve beğendiği uçağın Amerika’dan getirtilmesi için talimat verdiği öğrenildi. 16 kişilik deniz uçağının değeri ise 3 milyon dolar, yani yaklaşık 17 milyon lira.