Cimriliği ile bilinen Emrah'ın yeni lüks yatırımı çok şaşırttı! 17 Milyon liraya alacak
Akbil doldurup metroya binerek seyahat eden Emrah, kendisine, ailesi ile birlikte daha rahat seyahat edebilmek için deniz uçağı almaya karar verdi.
Geçtiğimiz aylarda eşi Sibel Erdoğan ile İstanbul'da Gayrettepe metrosunda akbil doldururken görüntülenen şarkıcı Emrah Erdoğan, şu sıralar eşi ve kızı Eleysa ve oğlu Elyasa ile birlikte Bodrum'da denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor.
Kazancını genellikle ticarete yatıran Emrah'ın yeni yatırımı ise dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcı Emrah, eşi Sibel Erdoğan, kızı Eleysa ve oğlu Elyasa ile çıkacağı tatillerde daha rahat yolculuk yapabilmek için deniz uçağı almaya karar verdi.
Bunun için uzun zamandır araştırma yaptığı öğrenilen Emrah’ın, sonunda bir karara vardığı ve beğendiği uçağın Amerika’dan getirtilmesi için talimat verdiği öğrenildi. 16 kişilik deniz uçağının değeri ise 3 milyon dolar, yani yaklaşık 17 milyon lira.
Cimriliğiyle bilinen Emrah'ın bu lüks yatırımı herkesi şaşırtırken, akbil doldururken görüntülenen Emrah'ın söylediği şu sözler akla geldi: ''Halkın içinden biriyim. Doğal olarak metroya biniyorum."