Cimri milyonerlerin tercihi Bodrum oldu! Ucuz yakıtı duyunca akın ettiler

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Cimri milyonerlerin tercihi Bodrum oldu! Ucuz yakıtı duyunca akın ettiler

Türkiye'de yakıt fiyatının ucuz olmasını fırsat bilen milyonerler tatil için Bodrum'u tercih ediyor. Hem tatillerini yapan milyonerler hem de yatlarının depolarını ucuza dolduruyor.

Cimri milyonerlerin tercihi Bodrum oldu! Ucuz yakıtı duyunca akın ettiler - Sayfa 1

Yerli ve yabancı turistlerin tatil gözdesi olan Bodrum'u birçok milyonerde tercih ediyor. Milyonerler mega yatlarıyla Bodrum, Kuşadası, Marmaris ve Göcek'i gezmenin yanı sıra yakıt ihtiyaçlarını Türk limanlarından karşılıyor.

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Cimri milyonerlerin tercihi Bodrum oldu! Ucuz yakıtı duyunca akın ettiler - Sayfa 2

Değer kaybeden Türk Lirası lüks yat sahipleri için ucuz yakıt anlamına geliyor. Doların Türkiye’de yükselmesiyle birlikte Dünyaca ünlü milyarderler Yunanistan, İtalya ve İspanya gibi ülkeleri bırakıp Türkiye'yi tercih ediyor. 

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Cimri milyonerlerin tercihi Bodrum oldu! Ucuz yakıtı duyunca akın ettiler - Sayfa 3

Bodrum’da geçen Nisan ayında 230 bin litre yakıt ikmali yapılan “Dream” isimli motoryat bir kez daha yakıt ikmali için Bodrum'a demirledi. 

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Cimri milyonerlerin tercihi Bodrum oldu! Ucuz yakıtı duyunca akın ettiler - Sayfa 4

Dün akşam saatlerinde Atina’dan Bodrum’a gelen Malta bayraklı yat, Gemi Yanaşma İskelesi’ne yanaştırıldı.

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