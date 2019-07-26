Cimri milyonerlerin tercihi Bodrum oldu! Ucuz yakıtı duyunca akın ettiler
İhlas Haber Ajansı
Türkiye'de yakıt fiyatının ucuz olmasını fırsat bilen milyonerler tatil için Bodrum'u tercih ediyor. Hem tatillerini yapan milyonerler hem de yatlarının depolarını ucuza dolduruyor.
Yerli ve yabancı turistlerin tatil gözdesi olan Bodrum'u birçok milyonerde tercih ediyor. Milyonerler mega yatlarıyla Bodrum, Kuşadası, Marmaris ve Göcek'i gezmenin yanı sıra yakıt ihtiyaçlarını Türk limanlarından karşılıyor.
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Değer kaybeden Türk Lirası lüks yat sahipleri için ucuz yakıt anlamına geliyor. Doların Türkiye’de yükselmesiyle birlikte Dünyaca ünlü milyarderler Yunanistan, İtalya ve İspanya gibi ülkeleri bırakıp Türkiye'yi tercih ediyor.
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Bodrum’da geçen Nisan ayında 230 bin litre yakıt ikmali yapılan “Dream” isimli motoryat bir kez daha yakıt ikmali için Bodrum'a demirledi.
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Dün akşam saatlerinde Atina’dan Bodrum’a gelen Malta bayraklı yat, Gemi Yanaşma İskelesi’ne yanaştırıldı.
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