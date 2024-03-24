CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi Cumhurbaşkanım ben bu kızı istiyorum

Hemen ertesi gün beni kurumlardan aramaya başladılar ve İl Müftülüğü'ne davet ettiler. Gittim müftülüğe orada yetkililer ayaklanarak, 'sen Ankara'yı ayağa kaldırmışsın, her yerden bizi arayıp duruyorlar, hadi gidelim kızı isteyelim de sen de rahatla biz de rahatlayalım' dediler. Sonrasında da isteme falan oldu ve kabul etti ailesi. Biz de yuvamızı kurduk" dedi.