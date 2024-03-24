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CİMER'e ettikleri şikayet sayesinde dünya evine girdiler!

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CİMER'e ettikleri şikayet sayesinde dünya evine girdiler!

Gaziantep'te aile büyükleri onaylamadığı için evlenemeyen çift, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) damadın yaptığı başvurunun ardından, kurum amirlerinin devreye girmesiyle bir süre önce evlendi.

CİMER'e ettikleri şikayet sayesinde dünya evine girdiler!

Kentteki bir sağlık kurumunda işçi olarak çalışan 24 yaşındaki İbrahim Doğan, hem kendisinin hem de hayatını birleştirmek istediği 23 yaşındaki Esra Bağmacı'nın ailesinin evliliklerine onay vermemesi üzerine CİMER'den yardım istedi.

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CİMER'e ettikleri şikayet sayesinde dünya evine girdiler!

CİMER'in yönlendirmesiyle devreye giren Gaziantep İl Müftülüğü, Doğan ve Bağmacı'nın ailelerine ulaşarak tarafları ikna etti.

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CİMER'e ettikleri şikayet sayesinde dünya evine girdiler!

Durumu öğrenen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise ailelerle bir araya gelerek genç çiftin ihtiyaç duyduğu çeşitli ev eşyalarını aldı, çifte altın hediye etti.

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CİMER'e ettikleri şikayet sayesinde dünya evine girdiler!

"1,5 ay sonra kayınbabam da ikna oldu"

Doğan, AA muhabirine, evlenmek için bayağı uğraştıklarını ve aile büyüklerini aşamadıkları için devlet büyüklerinden yardım istediklerini söyledi.

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