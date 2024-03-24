CİMER'e ettikleri şikayet sayesinde dünya evine girdiler!

Kentteki bir sağlık kurumunda işçi olarak çalışan 24 yaşındaki İbrahim Doğan, hem kendisinin hem de hayatını birleştirmek istediği 23 yaşındaki Esra Bağmacı'nın ailesinin evliliklerine onay vermemesi üzerine CİMER'den yardım istedi.