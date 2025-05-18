Cimbom'a dudak uçuklatan para! Galatasaray şampiyonlukla birlikte kasasını dolduracak!

Galatasaray; Süper Lig’e katılım bedeli, performans payı, geçmiş şampiyonluklar, ilk 6 sıra, galibiyet-beraberlik primleri ve yayın geliri kalemleri toplandığında TFF’den 300 milyon lirayı aşacak bir ödül alacak. Bu prim geçen yıl 266 milyon liraydı.