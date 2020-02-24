Cimbom Kadıköy'ü aslan gibi kükreyerek geçmeyi başardı

Galatasaray, 23'üncü Kadıköy derbisinde Fenerbahçe'yi yıkmayı başardı. Cimbom ezeli rekabette adeta bir tarihi değiştirdi.

Galatasaray, 21 yıllık tarihi yıkmayı başardı. Cimbom, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1'lik mağlubiyetle geçerek şampiyonluk yolunda takibini sürdürdü. Fenerbahçe'de ise taraftarlar mağlubiyet sonrası yönetime adeta ateş püskürdü. İşte olaylı derbi sonrası atılan gazete manşetleri şu şekilde..

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Fanatik Gazetesi

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Fotomaç Gazetesi

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Fanatik Gazetesi

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