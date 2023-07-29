Ciltteki koyu lekelere ve benlere dikkat! Uzmanlar uyardı "Ölümcüllük oranı yüksek"

"Çünkü bizim için insanların cildi önemli. Biz herhangi bir ciltte bir oluşum olduğu zaman mutlaka dermatolojik muayenesinin yapılmasını öneriyoruz. Benlerin yüzde 90’ının üzerinde eğer kişide de kozmetik kaygı varsa cerrahi olarak alınması taraftarıyız ama katiyen vatandaşlara merdiven altı bu tür işlemleri önermiyoruz” dedi.