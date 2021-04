Ciltte morarma sebepleri morluklar nasıl geçer?

C vitamininiz eksik kalmasın

Dengeli beslenen kişilerde vitamin eksikliği görülmemekle birlikte yaşlılarda ve aşırı sigara içen kişilerde vitamin düzeyinde düşüklükler yaşanabilmektedir. C vitamini “kollajen” adı verilen deri, bağ ve kemiklerin yapımında gerekli olan bir proteinin vücuttaki seviyesinin korunmasından sorumludur. C vitamini düşüklüğünde kolay morarma ve diş eti kanamaları görülebilir.