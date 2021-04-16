Ciltte morarma sebepleri morluklar nasıl geçer?

İlaçlar ciltte morarmaya zemin hazırlayabilir

Aspirin veya herhangi kan sulandırıcı kullanan kişilerin vücutlarında morarma oluşması beklenen bir durumdur. Kan sulandırıcı ilaçlar başta olmak üzere kullanılan birçok ilaç kolay morarmaya neden olabilmektedir. Halk arasında kortizon adı verilen steroidler ve depresyon tedavisinde kullanılan antidepresan ilaçlar da morarmaya neden olabilmektedir. Balık yağı ve çinko gibi bazı gıda takviyeleri de trombosit adı verilen pıhtılaşma hücrelerini düşürerek veya işlevlerini bozarak ciltte morarmalara zemin hazırlayabilmektedir.