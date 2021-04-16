Ciltte morarma sebepleri morluklar nasıl geçer?
Cildinizdeki morarmalar, çarpma sonucu ortaya çıkabildiği gibi bir hastalığın belirtisi de olabilir. İşte ciltteki morarmaların olası nedenleri...
Genç yaşlarda görülmeyen morarmalar yaşlanmayla birlikte daha çok ortaya çıkıyor. Yaşın ilerlemesiyle birlikte cilt incelmeye başlar. İncelen cilt çarpmalara karşı yastık gibi işlev gören koruyucu etkisini kaybetmektedir. Bununla birlikte yaşlanma kan damarlarının daha kırılgan hale gelmesine yol açarak daha kolay morarma oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Ciltte morarmaya neden olan durumlar şöyledir:
İlaçlar ciltte morarmaya zemin hazırlayabilir
Aspirin veya herhangi kan sulandırıcı kullanan kişilerin vücutlarında morarma oluşması beklenen bir durumdur. Kan sulandırıcı ilaçlar başta olmak üzere kullanılan birçok ilaç kolay morarmaya neden olabilmektedir. Halk arasında kortizon adı verilen steroidler ve depresyon tedavisinde kullanılan antidepresan ilaçlar da morarmaya neden olabilmektedir. Balık yağı ve çinko gibi bazı gıda takviyeleri de trombosit adı verilen pıhtılaşma hücrelerini düşürerek veya işlevlerini bozarak ciltte morarmalara zemin hazırlayabilmektedir.
C vitamininiz eksik kalmasın
Dengeli beslenen kişilerde vitamin eksikliği görülmemekle birlikte yaşlılarda ve aşırı sigara içen kişilerde vitamin düzeyinde düşüklükler yaşanabilmektedir. C vitamini “kollajen” adı verilen deri, bağ ve kemiklerin yapımında gerekli olan bir proteinin vücuttaki seviyesinin korunmasından sorumludur. C vitamini düşüklüğünde kolay morarma ve diş eti kanamaları görülebilir.
Kadınların kalça ve uyluk bölgesinde görülebilir
Purpura damar içerisindeki kırmızı kan hücrelerinin deri altı dokulara veya deri içine çıkmaları sonucu oluşmaktadır. Purpura simpleks denilen basit purpura çok yaygın görülmektedir. Nedeni ve oluş mekanizması tam olarak belli olmayan basit purpura kadınlarda daha çok ortaya çıkmaktadır. Morluklar genellikle kalça ve uyluk bölgesinde meydana gelmektedir. Geçmişe yönelik sorgulamada başka bir aşırı kanama öyküsü mevcut değildir. Ciddi kanamalar yaşanmamaktadır. Pıhtılaşma ile ilgili testler ve pıhtılaşma hücresi sayı ve işlevi genellikle normaldir.