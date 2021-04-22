Cilt sağlığı hakkında doğru bilinen yanlışlar!

Cildin bakımlı olması sadece estetik açıdan değil genel sağlık açısından da oldukça önemlidir. Karmaşık ve çok yönlü bir yapıya sahip olan cilt, insan bedeninin sayısız temel işlevini yerine getiren değerli bir tabakadır. Cilt sayesinde iç organlarımız dışarıdan gelebilecek hasarlara karşı korunmaktadır. Cilt, dokusunun sağlamlığından dolayı vücudu mikroplara karşı koruyan bir kalkan görevi üstlenmektedir.