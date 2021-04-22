Cilt sağlığı hakkında doğru bilinen yanlışlar!
Cilt bakımı sırasında yapılan yanlışlar ciltte geri dönüşü olmayan hasarlar yaratabiliyor. Cilt sağlığıyla ilgili doğru bilinen yanlışları sıraladık.
Cildin bakımlı olması sadece estetik açıdan değil genel sağlık açısından da oldukça önemlidir. Karmaşık ve çok yönlü bir yapıya sahip olan cilt, insan bedeninin sayısız temel işlevini yerine getiren değerli bir tabakadır. Cilt sayesinde iç organlarımız dışarıdan gelebilecek hasarlara karşı korunmaktadır. Cilt, dokusunun sağlamlığından dolayı vücudu mikroplara karşı koruyan bir kalkan görevi üstlenmektedir.
Cilt sorunları ile karşılaşıldığında kulaktan dolma bilgilerle kişisel çözümler aramak yerine mutlaka bir dermatologlara danışmak gerekli. Bu yanlış uygulama ve inanışlardan bazıları şöyledir;
“Keselenmek ölü deriyi artırır”: YANLIŞ!
Keselenmek dozunda olduğu zaman uygundur. Fazla uygulandığında cildi tahriş etmekle birlikte kızarıklık oluşturup; kuru ciltler için sakıncalı olabilmektedir.
Peeling sıkça uygulanmalı: YANLIŞ!
Peeling işlemleri ölü deriyi atmada yararlıdır ancak farklı cilt tipleri için farklı ürünler kullanılmaktadır. Çok sık peeling uygulamaları faydadan çok zarar getirebilmektedir. Bazı kremlerin içinde soyucu bulunduğundan bu kremleri kullananların peeling yapması ya da keselenmesi cilt tahrişlerine yol açabilmektedir.