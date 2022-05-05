'Çılgın taraflarım var' diyen Miray Daner zayıflama sırrını verdi! Kara Tahta yıldızı Furkan Andıç itirafı geldi
Vatanım Sensin, Medcezir, Saygı, Hakan Muhafız dizileriyle tanınan Miray Taner zayıflama sırrını verdi.
TRT 1’in sevilen dizisi “Kara Tahta” ile seyirci karşısına çıkan Miray Daner, Re Touch Mag dergisinin mayıs sayısı için poz verdi ve samimi açıklamalarda bulundu.
Daner, dizideki karakteri ‘Irmak’ın hayatındaki zorluklar karşısında pes etmediğini, savaştığını söyledi.
Daner, “Maalesef ataerkil bir toplumda yaşadığımız için biz kadınlar toplumsal yaşamda hak ettiğimiz saygıyı görebilmek, özgürce yaşayabilmek gibi birçok konuda mücadele veriyoruz" diye konuştu.
"Bunun için önce kendimize olan güveni kazanmalıyız” diyen Daner "Hiç kimsenin ekonomik şiddete maruz kalmaması gerektiğini de savundu.