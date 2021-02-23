Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı ünlü şarkıcı engelli oğluna sarılıp ağladı

Yangının yaşandığı villada eşi ve iki çocuğu ile birlikte ünlü şarkıcısı Çılgın Sedat'ın ikamet ettiği belirlendi. Yangın haberini alır almaz olay yerine gelen Çılgın Sedat, engelli çocuğunu ve ailesini göremeyince sinir krizi geçirdi.