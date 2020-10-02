Çılgın Sedat eşi Özlem Kapurtu ile koronavirüse yakalanınca ağladı

''Onun yemek yemesi gerekiyor. Birisi bana şunu söylesin, inanıyorum ki benim gibi bir sürü engelli annesi var ve çaresiz. Biz çocuğumuzu nereye bırakacağız? Bakın ilaçlarını ve yemeğini elimizle veriyoruz. Onun günlük bakıma ihtiyacı var ve kimseyi tanımıyor.''