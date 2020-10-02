Çılgın Sedat eşi Özlem Kapurtu ile koronavirüse yakalanınca ağladı
Şarkıcı Sedat lakaplı Sedat Kapurtu ve eşi Özlem Kapurtu, koronavirüse (Covid-19) yakalandı. Engelli oğlunu düşünen Sedat Kapurtu süreci anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.
2005 yılında dünya evine giren şarkıcı Sedat Kapurtu ve eşi Özlem Kapurtu, koronavirüse yakalandı. Dün Lerzan Mutlu'nun Uçankuş TV'deki canlı yayınına görüntülü olarak bağlanan acılı anne, dakikalarca gözyaşı döktü.
Evliliklerinden Siraç ve Yağız ismini verdikleri iki oğulları bulunan Çılgın Sedat ve eşi hasta oldukları dönemde engelli çocuklarının bakımı için korkularını vurguladı. 14 yaşındaki engelli oğlu Siraç’ın koronavirüs testinin negatif çıktığını söyleyen acılı anne, şunları söyledi:
''Biraz nefes almakta zorlanıyorum. Bu karantina döneminde negatif olduğundan onun bakıma ihtiyacı var. Kim bakacak, nasıl bakacağız?''
''Onun yemek yemesi gerekiyor. Birisi bana şunu söylesin, inanıyorum ki benim gibi bir sürü engelli annesi var ve çaresiz. Biz çocuğumuzu nereye bırakacağız? Bakın ilaçlarını ve yemeğini elimizle veriyoruz. Onun günlük bakıma ihtiyacı var ve kimseyi tanımıyor.''