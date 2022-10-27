Çılgın Dondurmacı'dan tezgah arkasında erotik dans! Yuh artık
Tik Tok'ta çektiği videolar ile kısa sürede fenomen olan ve Çılgın Dondurmacı lakabı ile nam salan Mehmet Dinç yine yaptı yapacağını. Kendi söylediği şarkılar ile kadınlar dans ettiren ve görüntülerini instagram hesabından paylaşan Çılgın Dondurmacı son videosu ile yine gündem oldu.
Çektiği dans videoları ile bir anda üne kavuşan, Çılgın Dondurmacı lakabı ile sınırları Türkiye'yi aşan, hatta onunla dans etmek için yurtdışından gelen takipçileri ile ilginç videolar paylaşan Mehmet Dinç son yılların en popüler isimlerinden biri oldu.
TikTok'ta çektiği dans videolarıyla ünlenen ve fenomen haline gelen Çılgın Dondurmacı sınırları zorlamaya devam eden. Dondurma almak için yanına gelen güzel kadınlara dans ettiren Çılgın Dondurmacı zaman zaman sınırları iyice aşıyor ve tepki çekiyor.
Dekolteli ve seksi kadınları tercih eden ve onları dükkanın önünde dans ettiren Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç, son zamanlarda yaptığı bir hareket ile eleştirilerin hedefi oldu. Kadınları kolundan tutarak arka tarafa götüren ve orada yakın temaslı dans eden Çılgın Dondurmacı eleştiri yağmuruna tutuldu.
Çılgın Dondurmacı'nın kadınları kolundan tutarak tezgahın arkasına götürmesi takipçilerinin gözünden kaçmadı. Takipçilerden bazıları ise 'Şu rezilliğe bak Allah ıslah etsin' yorumları yaptı.