Çılgın dondurmacıda İç çamaşırsız taytıyla dans eden kadın herkesi şoke etti...

Antalya Lara'da işlettiği dükkanın önünde ettiği danslarla sosyal medyada fenomen haline gelen çılgın dondurmacı lakaplı Mehmet Dinç kısa sürede ün kazanmıştı. Geçtiğimiz gün çılgın dondurmacının önünde iç çamaşırsız taytıyla dans eden kadın ağızları açık bıraktı. O dans videosuna sosyal medyadan yorum yağarken bazı takipçileri "Tayt ikiye bölünmüş" notunu düştü. İşte haberin tüm detayları...