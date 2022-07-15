Çılgın dondurmacıda İç çamaşırsız taytıyla dans eden kadın herkesi şoke etti...
İşlettiği dondurma dükkanının önünde ettiği danslarla sosyal medyada fenomen haline gelen çılgın dondurmacı lakaplı Mehmet Dinç kısa sürede ün kazanmıştı. Antalya Lara'da işletmecilik yapan Dinç'in geçtiğimiz gün dükkanının önünde iç çamaşırsız taytıyla dans eden kadın müşteri herkesi şoke etti. Akıllara zarar dans videosuna sosyal medyadan yorum yağarken bazı takipçileri "Tayt ikiye bölünmüş" notunu düştü..
Antalya Lara'da işlettiği dükkanın önünde ettiği danslarla sosyal medyada fenomen haline gelen çılgın dondurmacı lakaplı Mehmet Dinç kısa sürede ün kazanmıştı. Geçtiğimiz gün çılgın dondurmacının önünde iç çamaşırsız taytıyla dans eden kadın ağızları açık bıraktı. O dans videosuna sosyal medyadan yorum yağarken bazı takipçileri "Tayt ikiye bölünmüş" notunu düştü. İşte haberin tüm detayları...
"Tayt ikiye bölünmüş"
TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı'nın kadın müşterisi dansıyla, kıyafetiyle akıllara zarar etti. İç çamaşırı dahi giyinmediği görünen kadın "Tayt ikiye bölünmüş" yorumlarını da beraberinde getirdi.
Kısa sürede ün kazanmıştı
TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı, ilgi çekici içerik ve öznel kareografisiyle sosyal medyada kısa sürede ün kazandı. Gine de benzemesi dikkatlerden kaçmazken, hafif kilolu kadının dansı da ağızları açık bıraktı.
Herkesin hayalini yaşıyor
Antalya Lara'da dükkan işlettiği bilinen dondurmacı, şu sıralar bütün erkeklerin hayal ettiği hayatı yaşıyor.