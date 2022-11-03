Çılgın Dondurmacı yine rahat durmadı! Tezgahın arkasından çıkıp...
Müşterileri ile müzik eşliğinde dans etmesi ile tanınan ve sosyal medyada fenomen haline gelen Çılgın Dondurmacı, müşterisi ile yaptığı dansı paylaşarak sosyal medyayı salladı.
Antalya'da dondurma tezgahında yaptığı danslarla tanınan Mehmet Dinç, sosyal medyada paylaştığı dans videolarıyla dikkat çekmeyi sürdürüyor. Çılgın Dondurmacı olarak bilinen Dinç, çıkardığı Kalbimsin şarkısı eşliğinde kadın müşterileriyle dans ettiği anları TikTok'a yükleyerek fenomen haline geldi.
Her paylaşımı milyonlarca kez izlenen Çılgın Dondurmacı, şarkılarında kendisine eşlik eden kadınlarla çektiği videolar sayesinde paraya paraya demiyor.
Dans videolarıyla TikTok ve Youtube'da izlenme rekorları kıran Çılgın Dondurmacı, 3 milyon aboneye sahip Youtube kanalından yeni bir video paylaştı.
"Çılgın Dondurmacı'da Yaz Bitmez'' başlık video kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından izlendi. Ünü Türkiye sınırlarını aşan Çılgın Dondurmacı'nın dans videosuna dünyanın dört bir yanından yorum yağdı.