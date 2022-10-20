Çılgın Dondurmacı kantarın topuzunu kaçırdı! Genç kızı arka tarafa götürüp...

Dekolteli ve seksi kadınları tercih eden ve onları dükkanın önünde dans ettiren Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç, son zamanlarda yaptığı bir hareket ile eleştirilerin hedefi oldu. Kadınları kolundan tutarak arka tarafa götüren ve orada yakın temaslı dans eden Çılgın Dondurmacı eleştiri yağmuruna tutuldu.