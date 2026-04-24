Çılgın Dershane'nin yıldızı Okan Karacan'a annesi bile el uzatmadı! Gerçek başkaymış
Bir dönem ekranların sevilen yüzü olan Çılgın Dershane'nin yıldız oyuncusu Okan Karacan’ın, son dönemde hem maddi hem de manevi açıdan zor günler geçirdiği öne sürüldü. Ünlü ismin yaşadığı bu süreçte ailesine yöneldiği ve özellikle annesinden yardım istediği ve annesinin yardım etmek istemediği iddiası, magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.
Okan Karacan, “Hayat Bilgisi”, “Çılgın Dershane” serisi ve “Külahıma Anlat” gibi yapımlarla tanınırken uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürdürüyor. Aşırı kilolarından kurtulmak için mide küçültme ameliyatı olan Karacan, verdiği 70 kiloyla dikkat çekmiş ve “Zayıfladıktan sonra iş bulamaz oldum” sözleriyle de gündem olmuştu.
Eşinden boşanan 49 yaşındaki ünlü isim, geçen yıl katıldığı bir programda ayrılığı eşinin istediğini anlatmıştı. "Kolay tahammül edilebilecek bir insan değilim. Hep liderim hep baskınım" diyen Okan Karacan, bu süreçte ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi de görmüş.
52 GÜN BOYUNCA TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ
Yaşadığı zorluklar nedeniyle uzman desteği aldığını açıklayan Karacan, “Bana iyi geldi, bütün her şeyden kurtuldum. 52 gün ne telefon ne bilgisayar... Hayatımın en enteresan arkadaşlıkları oldu. O kadar enteresan bir profille karşılaştım ki herkesin derdi aynı ama iyi arkadaşlıklar da kuruyorsun” demişti.
Tedavi süreciyle ilgili “Ben ayrılmak istemedim ayrıldım sonra değişiklikler oldu. Kilo verdim. Evim değişti, yaşantım değişti. Hayatım değiştim. O ara kendimi yönetemedim ve profesyonel bir destek aldım” açıklamasını yapan Karacan, son paylaşımında zor günler geçirdiğini gözler önüne serdi.