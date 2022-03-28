'Çılgın Bediş'in 'Banu'su Sonay Aydın'ın son halini gören tanıyamadı: Türkiye'de yabancı gibi hissediyorum
90'lı yıllara damgasını vuran 'Çılgın Bediş' dizisinde canlandırdığı 'Banu' karakteriyle hafızalara kazınan Sonay Aydın'ın son hali görenleri şaşırttı.
Karikatürist Özden Öğrük'ün, Gırgır Dergisi'nde çizmiş olduğu 'Çılgın Bediş' karakterinin maceraları 1996'dan itibaren ekranlara taşındı. Yonca Evcimik, Çiçek Dilligil, Selahattin Taşdöğen, Cenk Torun, Ayten Uncuoğlu, Haldun Boysan ve Sinan Bengier gibi isimlerin rol aldığı gençlik dizisi büyük ilgi gördü, reyting rekorları kırdı.
Dört sezon süren dizi, ilerleyen dönemlerde başlayacak olan Koçum Benim, Lise Defteri, Kampüsistan ve Kavak Yelleri gibi gençlik yapımlarının da önünü açtı. Hemen hemen her karakterin ayrı birer fenomen olduğu dizide 'Banu'yu canlandıran Sonay Aydın Habertürk'e konuştu.
Oyunculuk serüveniniz nasıl başladı?
Oyunculuğa daha ortaokuldayken, okul tiyatrosunda başladım. Çocukluğumdan beri tek hayalim oyuncu olmaktı. Kocaeli Bölge Tiyatrosu'nda devam ettim. İTÜ'de konservatuvar bölümünü kazanınca İstanbul'a geldim. Yasemin Yalçın Tiyatrosu'nda, Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve oynadığı 'Kadınlık Bizde Kalsın' oyunuyla sahnelere adım attım.
'Çılgın Bediş' dizisine nasıl dahil oldunuz?
Bir gün bağlı olduğum ajanstan telefon geldi. Çok güzel bir rol için benimle görüşmek istediklerini söylediler. Gittiğimde Gırgır Dergisi'ndeki 'Çılgın Bediş'in 'Banu' karekterini aradıklarını ve haftaya ekibin ajansa gelip beni görmek istediklerini ifade ettiler. Ajansa gittiğimde tuvalete girip annemin dolabından aldığım bol elbiselerini giydim. Kaşlarımı indirip, saçlarımı ikiye ayırıp bağladım.