'Çılgın Bediş'in 'Banu'su Sonay Aydın'ın son halini gören tanıyamadı: Türkiye'de yabancı gibi hissediyorum

Dört sezon süren dizi, ilerleyen dönemlerde başlayacak olan Koçum Benim, Lise Defteri, Kampüsistan ve Kavak Yelleri gibi gençlik yapımlarının da önünü açtı. Hemen hemen her karakterin ayrı birer fenomen olduğu dizide 'Banu'yu canlandıran Sonay Aydın Habertürk'e konuştu.