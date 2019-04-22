Çılgın Bediş'in Banu'su evrim geçirmiş eşi ve çocuklarına bakın
İlk bölümü 1996 yılında yayınlanan Çılgın Bediş adlı dizide Banu karakterine hayat veren Sonay Aydın'ın son hali görenleri şaşırtıyor.
Kadrosunda Yonca Evcimik, Ayşen Gruda ve Dolunay Sosyert gibi oyuncuları bulunduran Çılgın Bediş, yayın tarihinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen adından söz ettirmeye devam ediyor. O dönem dizide rol alan çoğu oyuncu şu an birçok yapımda başrol oynarken, kimi oyuncuların ise sakin bir hayatı tercih ettiği görülüyor.
Çılgın Bediş'in Banu'su da sakin hayatı tercih edenlerden. Sonay Aydın, dizide canlandırdığı karakterle kimilerine itici gelse de sevilen isimlerden biriydi. Peki 1972 yılında dünyaya gelen Sonay Aydın kimdir? Yıllar içinde inanılmaz değişimiyle gündeme gelen Sonay Aydın kiminle evlidir?
Sonay Aydın, 1972 doğumludur ve yıllarını tiyatroya adamıştır. Çocukluğundan beri çeşitli tiyatro oyunlarında yer alan Aydın, ortokul yıllarından itibaren oyunculuk yapıyor.
Sonay Aydın, İTÜ Konservatuar'da okurken bir yandan da Yasemin Yalçın Tiyatrosu'nda Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve oynadığı 'Kadınlık Bizde Kalsın'ın kadrosuna dahil olmuştur.