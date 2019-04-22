Çılgın Bediş'in Banu'su evrim geçirmiş eşi ve çocuklarına bakın

Kadrosunda Yonca Evcimik, Ayşen Gruda ve Dolunay Sosyert gibi oyuncuları bulunduran Çılgın Bediş, yayın tarihinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen adından söz ettirmeye devam ediyor. O dönem dizide rol alan çoğu oyuncu şu an birçok yapımda başrol oynarken, kimi oyuncuların ise sakin bir hayatı tercih ettiği görülüyor.