Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'üydü Abdülhamit Danışır'ın şimdiki hali içler acısı

Oyunculuk yapamıyor

Mesleğine devam edemediğini söyleyen oyuncu, "Çılgın Bediş, G.O.R.A. ve bir sürü işte daha rol aldım. Sonrasında rol gelmedi. Oyunculuğa devam edemedim, yoksa işimiz güzeldi" ifadelerini kullandı.