Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'üydü Abdülhamit Danışır'ın şimdiki hali içler acısı
Yıllar önce yayınlanan Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafik ışıklarında kitap satarken görüntülendi. Zor durumda olduğunu söyleyen usta oyuncu, meslektaşlarından yardım bekliyor.
Yonca Evcimik'in başrolünde olduğu ve bir döneme damgasını vuran 'Çılgın Bediş' dizisinde 'Kapıcı Abdül' karakterine hayat veren Abdülhamit Danışır, zor durumda ve maddi zorluk çekmeye başladı.
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Milliyet'te yer alan habere göre, İstanbul Kabataş'ta ışıklarda kitap satarken görüntülenen usta oyuncu, rol aldığı dizi ve filmlerdeki arkadaşlarının kendisine yardım eli uzatmasını istedi.
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Maddi zorluk çektiği için çaresiz olduğunu belirten oyuncu, "Ekmek paramı böyle kazanıyorum. Tek başıma bir evde yaşıyorum" dedi.
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Oyunculuk yapamıyor
Mesleğine devam edemediğini söyleyen oyuncu, "Çılgın Bediş, G.O.R.A. ve bir sürü işte daha rol aldım. Sonrasında rol gelmedi. Oyunculuğa devam edemedim, yoksa işimiz güzeldi" ifadelerini kullandı.
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