Çilem Doğan'a 15 yıl hapis kararına ünlülerden tepkili paylaşım: Yazıklar olsun
Ünlü isimler, kendisine şiddet uygulayıp fuhuşa sürüklediği iddiasıyla eşi Hasan Karabulut'u tabancayla vurarak öldüren Çilem Doğan’ın , Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tahrik ve iyi hal indirimi' ile 15 yıl hapis cezası almasına tepki gösterdi.
Yargıtay, kendisine şiddet uygulayan ve seks işçiliğine zorlayan kocası Hasan Karabulut’u öldüren ve 15 yıl hapis cezası alan Çilem Doğan’ın cezasını onadı. Tutuksuz yargılanan Doğan, cezaevine girecek. Ünlü isimler sosyal medyada Çilem Doğan hakkında verilen karara tepki göstererek paylaşım yaptı.
Sosyal medyada kıyafetinin üzerindeki mesaj ile tanınmıştı
Türkiye onu tutuklanırken üzerindeki kıyafette taşıdığı anlam ile tanımıştı: Sevgili geçmiş, verdiğin tüm dersler için teşekkürler... Bu fotoğrafı sosyal medyada 'Kadın cinayetleri ile mücadele'nin sembolik fotoğraflarından biri haline gelen Çilem Doğan hakkında verilen 15 yıl hapis cezası sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
Son yıllarda sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri de kendisini fuhuş yapmaya zorlayan kocasını öldüren Çilem Doğan'ın davası olmuştu. Sosyal medyadan büyük destek gören Çilem Doğan'ın 15 yıllık hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.
Adana'da 8 Temmuz 2015 tarihinde kocasını öldürdüğü için tutuklanan Çilem Doğan, hayat hikayesiyle gündem olmuş ve sosyal medyadan büyük destek almıştı. 20 Haziran 2016'da 50 bin TL kefaletle tahliye edilen Çilem Doğan için nihai karar belli oldu, ünlü ünsüz çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaşımlarıyla bu karara isyan etti.