Çilem Doğan'a 15 yıl hapis kararına ünlülerden tepkili paylaşım: Yazıklar olsun

Adana'da 8 Temmuz 2015 tarihinde kocasını öldürdüğü için tutuklanan Çilem Doğan, hayat hikayesiyle gündem olmuş ve sosyal medyadan büyük destek almıştı. 20 Haziran 2016'da 50 bin TL kefaletle tahliye edilen Çilem Doğan için nihai karar belli oldu, ünlü ünsüz çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaşımlarıyla bu karara isyan etti.