Çıldırlıları CZN Burak çok sinirlendirdi son paylaşımına tepki yağdı

Türk mutfağını dünyaya tanıtan, yardım severliği ile tanınan ünlü sosyal medya fenomeni CZN Burak, Çıldır Gölü'ne hayran kaldı. Birbirinden ilginç şovları ile adından söz ettiren ve sosyal medyada 21 milyondan fazla takipçisi olan Şef CZN Burak; sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.