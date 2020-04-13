Cildi gençleştirip parlatan 8 faydalı besin!
Her birimizin güneşe maruz kalma, sigara içme ve makyaj kullanımı gibi cildimizin durumu üzerinde önemli bir etkisi olabilecek kötü alışkanlıklarımız vardır. Bunun yanında her gün cilt sağlığını beslenmemizle destekleyebiliriz. İşte cildin genç kalmasını sağlayacak 8 yiyecek!
Sarı biber
Birçok yiyecek gibi sarı biber de harika bir C vitamini kaynağıdır, ancak göz ardı edilir.C vitamini, kolajen üretimi ve cildinize UV ışınlarından ve diğer çevresel saldırılardan zarar verebilecek serbest radikallerle savaşmak için gereklidir.700'den fazla Japon kadınının yer aldığı bir çalışmada, en sarı ve yeşil sebzeleri yiyenlerin sigara ve güneşe maruz kalmaya izin verdikten sonra bile kırışıklık ve kaz ayağı oluşumu olasılığı düşmüştür.
Avokado
Yaşlanmayı geciktiren, özellikle sivilce ve akneleri ortadan kaldırmada tam bir savaşçı olan avokado kuru, çatlamış veya hasarlı olan cildi zenginleştirir.
Yaban mersini
Barındığı antioksidanlarla cildimizdeki kırışıklık, hasar ve bozulmalara neden olan muaf radikalleri köstekler ve cildinizi korur. Cildimizin renk tonunu düzenleyen, daha çok sağlıklı ve daha çok genç kalmasını sağlayan yaban mersinini meyve reyonlarında ve marketlerde kuru olarak satın alabilirsiniz.
Havuç
Havuç suyu, A vitamininin en saf şekillerinden biri olan retinole dönüştürülen yüksek miktarda beta karoten içermektedir. A vitamini, cildin iyileşmesi, kızarıklık ve enflamasyonun azaltılmasında yardımcı olur.Cilde uygulanacak havuç suyu, anti-oksidan içerdiği için güneş hasarlarından korur.