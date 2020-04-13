Cildi gençleştirip parlatan 8 faydalı besin!

Sarı biber

Birçok yiyecek gibi sarı biber de harika bir C vitamini kaynağıdır, ancak göz ardı edilir.C vitamini, kolajen üretimi ve cildinize UV ​​ışınlarından ve diğer çevresel saldırılardan zarar verebilecek serbest radikallerle savaşmak için gereklidir.700'den fazla Japon kadınının yer aldığı bir çalışmada, en sarı ve yeşil sebzeleri yiyenlerin sigara ve güneşe maruz kalmaya izin verdikten sonra bile kırışıklık ve kaz ayağı oluşumu olasılığı düşmüştür.

