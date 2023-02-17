'Çıkardım, tecavüz etmedim' diyen rezile ceza yağdı! Duruşmada savcı açıkladı: 1 saat 40 dakika sürdü!

Türkiye'ye kaçak yollarla girdiğini ve kimlik çıkarttığını söyleyen Muhammed Atıkullah, şu savunmayı yaptı: "Karakol ve savcılıkta verdiğim bazı ifadeleri kabul etmiyorum. Karakolda dayak yediğim için farklı ifade verdim. İfade verdiğimde yanımda avukatım yoktu, tercüman vardı. Tercüman bile beni dövdü.