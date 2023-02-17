'Çıkardım, tecavüz etmedim' diyen rezile ceza yağdı! Duruşmada savcı açıkladı: 1 saat 40 dakika sürdü!
KOCAELİ'de Ayşegül Aydın davasında karar çıktı. 17 yaşındaki genç kızı takip edip ormanlık alana çektikten sonra başını taşla ezerek öldüren, ardından cinsel istismarda bulunan şahsa ağırlaştırılmış müebbet verildi. Savcı mütalaasında olayla ilgili iğrenç detaylar yer aldı.
Olayla ilgili duruşma güvenlik açısından Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından Kandıra Kapalı Cezaevleri Yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Muhammed Atıkullah, taraf avukatları, aileler ve tercüme katıldı.
Türkiye'ye kaçak yollarla girdiğini ve kimlik çıkarttığını söyleyen Muhammed Atıkullah, şu savunmayı yaptı: "Karakol ve savcılıkta verdiğim bazı ifadeleri kabul etmiyorum. Karakolda dayak yediğim için farklı ifade verdim. İfade verdiğimde yanımda avukatım yoktu, tercüman vardı. Tercüman bile beni dövdü.
"Tokat atınca düştü, başına vurmadım" dedi...
Olay günü alkol almıştım, Ayşegül’ü gördüm. Alkolün etkisiyle Ayşegül’ü beğendim, takip ettim. Ormanlık alana götürdüm, boğazını sıktım. Ayşegül’e tokat atınca yere düştü ama başına herhangi bir cisimle vurmadım.
"Tecavüz etmedim"
-Pantolonunu ve kilotunu çıkardım. Ayşegül’ün ağzından köpük geldiğini gördüm. Bunun üzerine peçeteyle ağzını sildim. 30 dakika boyunca ayıltmaya çalıştım, kalp mesajı yaptım. Tecavüz etmedim, yapmış olsaydım söylerdim. Ayşegül’ü kucağıma alıp yola götürdüm.