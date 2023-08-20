Çıkan tuhaf sesler yüzünden evlerini terk ediyorlar! "Anne biz ölecek miyiz?"

Aparmanın birinci katında yaşayan Elvan Alataş, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Ben binayı sıfır olarak bir mimardan satın aldım. Binayı 7 kez tamir yaptırdım evin içerisinde çatlaklar oluştuğu için. Her tadilattan 1 ay sonra çatlaklar çoğalmaya başladı. Fileli yapımdan tutun her türlü yapımı denedik.