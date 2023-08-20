Çıkan tuhaf sesler yüzünden evlerini terk ediyorlar! "Anne biz ölecek miyiz?"
Apartman sakinlerinin büyük umutla aldıkları evlerinde meydana gelen çatlaklar kabusları oldu. Her akşam binada oluşan çatırdama sesinden dolayı bazı ev sahipleri binadan taşınmak zorunda kaldı. İşte detaylar...
Antalya'nın Serik ilçesinde ev sahibi olmayı hayal eden vatandaşlar, 5 yıl önce Kökez Mahallesi'nde bir müteahhitle anlaştı. Anlaşmanın ardından apartmanda bulunan 9 daire farklı kişiler tarafından satın alındı. Süreç içerisinde vatandaşlar evlerine yerleşti.
Aradan geçen zamanda binada oluşan çatlaklar her geçen gün artarak, sakinlerinin adeta kabusu oldu. Yaşanan olayın ardından iki daire sahibi evinden taşınmak zorunda kaldı. Yüksek kiralar nedeniyle dairelerinde yaşamak zorunda kalan vatandaşlar ise korkuyla yaşıyorlar.
Aparmanın birinci katında yaşayan Elvan Alataş, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
"Ben binayı sıfır olarak bir mimardan satın aldım. Binayı 7 kez tamir yaptırdım evin içerisinde çatlaklar oluştuğu için. Her tadilattan 1 ay sonra çatlaklar çoğalmaya başladı. Fileli yapımdan tutun her türlü yapımı denedik.
Binada çatlamalardan dolayı çat çat diye seslerden dolayı kızım korkmaya başladı. 'Anne biz ölecek miyiz? Biz artık ne yapacağız' diye konuşunca buradan taşınmak durumunda kaldım. Kendi evimi bırakıp kiraya çıktım.