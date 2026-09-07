Çıkan tartışma çok korkunç bitti! Dini nikahlı eşini, kızını...

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dini nikahlı eşi, kızı ve 2 akrabasını bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Çıkan tartışma çok korkunç bitti! Dini nikahlı eşini, kızını...
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Güzelburç Mahallesi'nde dün, M.Y. ile dini nikahlı eşi E.Ş. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında E.Ş, kızı G.Y, akrabaları D.I. ve B.Ş'yi bıçakla yaralayan M.Y. olay yerinden kaçtı.

Yaralanan 4 kişi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerince yakalanan zanlı, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Hatay