Çıkan tartışma çok korkunç bitti! Dini nikahlı eşini, kızını...
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dini nikahlı eşi, kızı ve 2 akrabasını bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
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Güzelburç Mahallesi'nde dün, M.Y. ile dini nikahlı eşi E.Ş. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında E.Ş, kızı G.Y, akrabaları D.I. ve B.Ş'yi bıçakla yaralayan M.Y. olay yerinden kaçtı.
Yaralanan 4 kişi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerince yakalanan zanlı, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.