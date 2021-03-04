Cihangir'de korkunç olay! Sevgilisini bıçaklayan kadın yaralıyı ambulansa bindirilirken de tekmeledi

Basın mensuplarına da sözlü saldırıda bulunan İrem D. “Ne çekiyorsunuz" diye bağırdı. Bir yakınını arayarak yaşanan olayı anlattı. Erkek arkadaşının kendisini darp ettiğini söyleyen İrem D., “Konuşturmadılar. Beni darp etti. Camın üstünde beni darp etti. Şu an polisler geldi" dedi.