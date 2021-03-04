Cihangir'de korkunç olay! Sevgilisini bıçaklayan kadın yaralıyı ambulansa bindirilirken de tekmeledi
BEYOĞLU'nda tartıştığı sevgilisini bıçakla yaralayan kadın, polis ekipleri ve sağlık görevlileri tarafından ambulansa bindirilmek üzere götürülen yaralı adama "Seni öldüreceğim" diyerek tekme savurdu. O anlar kameralara yansıdı.
İstanbul Beyoğlu'nda gece yarısı görenleri dehşete düşüren bir olay yaşandı. Tartıştığı sevgilisini bıçakla yaralayan kadın, polis ekipleri ve sağlık görevlileri tarafından ambulansa bindirilmek üzere götürülen yaralı adama "Seni öldüreceğim" diyerek tekme savurdu. O anlar kameralara yansıdı.
Şaşkınlık veren olay saat 23:30 sıralarında Cihangir Mahallesi, Dr. Mehmet Öz Sokak No:15'te meydana geldi. İddiaya göre İrem D. İle Muhammer K. birlikte yaşadıkları evde arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında İrem D. erkek arkadaşını göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından dışarı çıkarılan İrem D., ekiplere zor anlar yaşattı.
Basın mensuplarına da sözlü saldırıda bulunan İrem D. “Ne çekiyorsunuz" diye bağırdı. Bir yakınını arayarak yaşanan olayı anlattı. Erkek arkadaşının kendisini darp ettiğini söyleyen İrem D., “Konuşturmadılar. Beni darp etti. Camın üstünde beni darp etti. Şu an polisler geldi" dedi.