Ciğerlerimiz yanmaya devam ediyor! 2 bölgede orman yangını
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Türkiye'nin birçok noktasında orman yangınları etkili olmaya devam ediyor. Bursa-Balıkesir sınırında büyüyen yangın nedeniyle Dursunbey ilçesine bağlı Bayıryüzügüney Mahallesi boşaltılırken, Tekirdağ Şarköy’de alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması sonucu bazı bölgelerde tahliyeler yapıldı. Her iki yangına da havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor.
TEKİRDAĞ
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Çokal Barajı yakınlarındaki orman yangınına müdahale ediliyor.
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Kızılcaterzi ve Sofuköy mahallelerinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.
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Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Yangına, 15 arazöz, 15 itfaiye aracı, 5 uçak ve 4 helikopterle müdahale ediliyor.
Yangın nedeniyle Sofuköy Mahallesi'nde tedbir amacıyla bazı evler boşaltıldı.
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