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Ciğerlerimiz yanmaya devam ediyor! 2 bölgede orman yangını

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Ciğerlerimiz yanmaya devam ediyor! 2 bölgede orman yangını

Türkiye'nin birçok noktasında orman yangınları etkili olmaya devam ediyor. Bursa-Balıkesir sınırında büyüyen yangın nedeniyle Dursunbey ilçesine bağlı Bayıryüzügüney Mahallesi boşaltılırken, Tekirdağ Şarköy’de alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması sonucu bazı bölgelerde tahliyeler yapıldı. Her iki yangına da havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor.

Ciğerlerimiz yanmaya devam ediyor! 2 bölgede orman yangını - Resim: 1

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Çokal Barajı yakınlarındaki orman yangınına müdahale ediliyor.

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Ciğerlerimiz yanmaya devam ediyor! 2 bölgede orman yangını - Resim: 2

Kızılcaterzi ve Sofuköy mahallelerinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.

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Ciğerlerimiz yanmaya devam ediyor! 2 bölgede orman yangını - Resim: 3

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Ciğerlerimiz yanmaya devam ediyor! 2 bölgede orman yangını - Resim: 4

Yangına, 15 arazöz, 15 itfaiye aracı, 5 uçak ve 4 helikopterle müdahale ediliyor.

Yangın nedeniyle Sofuköy Mahallesi'nde tedbir amacıyla bazı evler boşaltıldı.

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