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'Ciğerlerime kadar işlemiş' deyip şarkıcı Lara kötü haberi verdi! Hastaneden paylaştı

'Ciğerlerime kadar işlemiş' deyip şarkıcı Lara kötü haberi verdi! Hastaneden paylaştı

Gerçek adı Fatma Nur Keskin olan 42 yaşındaki şarkıcı Lara'dan kötü haber geldi.

'Ciğerlerime kadar işlemiş' deyip şarkıcı Lara kötü haberi verdi! Hastaneden paylaştı

2000'li yıllarda 'Allah Versin', 'Adam Gibi Adam' ve 'Katmer' gibi şarkılarıyla büyük çıkış yakalayan Lara ve yeğeni, koronavirüs belirtileri gösterince hastaneye başvurdu. Covid 19 testinin pozitif çıkması sonucu 42 yaşındaki şarkıcı karantinaya alındı.

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'Ciğerlerime kadar işlemiş' deyip şarkıcı Lara kötü haberi verdi! Hastaneden paylaştı

Gün geçtikçe sağlık durumu kötüleşince Antalya'da özel hastaneye yatırılan Lara, kötü haberi Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı.

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'Ciğerlerime kadar işlemiş' deyip şarkıcı Lara kötü haberi verdi! Hastaneden paylaştı

Ünlü şarkıcı, "Bana bir şey olmaz" demeyin lütfen! Maskenizi takın, çok zor bir hastalık. Ciğerlerime kadar işlemiş" ifadelerini kullandı.

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'Ciğerlerime kadar işlemiş' deyip şarkıcı Lara kötü haberi verdi! Hastaneden paylaştı

Lara, geçtiğimiz nisan ayında estetik operasyon için ameliyat masasına yatmıştı

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