'Ciğerlerime kadar işlemiş' deyip şarkıcı Lara kötü haberi verdi! Hastaneden paylaştı
Gerçek adı Fatma Nur Keskin olan 42 yaşındaki şarkıcı Lara'dan kötü haber geldi.
2000'li yıllarda 'Allah Versin', 'Adam Gibi Adam' ve 'Katmer' gibi şarkılarıyla büyük çıkış yakalayan Lara ve yeğeni, koronavirüs belirtileri gösterince hastaneye başvurdu. Covid 19 testinin pozitif çıkması sonucu 42 yaşındaki şarkıcı karantinaya alındı.
Gün geçtikçe sağlık durumu kötüleşince Antalya'da özel hastaneye yatırılan Lara, kötü haberi Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı.
Ünlü şarkıcı, "Bana bir şey olmaz" demeyin lütfen! Maskenizi takın, çok zor bir hastalık. Ciğerlerime kadar işlemiş" ifadelerini kullandı.
Lara, geçtiğimiz nisan ayında estetik operasyon için ameliyat masasına yatmıştı