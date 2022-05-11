Çiftlik Bank Tosuncusu Mehmet Aydın bakın kimi suçladı! Şikayet ettikleri için paralarını alamadılar

Şikayet ettikleri için paralarını alamadılar

Müştekilerin katılmadığı duruşmada söz alan tutuklu sanık Mehmet Aydın, mağdurlarla ticari bir anlaşma yapıldığını söyleyerek, “Bu anlaşma şirkete kayyum atanana kadar devam etmiştir. Şirkete kayyum atanana kadar ödemelere de devam edilmiştir. Medyanın kışkırtması ile galeyana gelen halk yurt dışına kaçtığımı düşünerek savcılıklara şikayette bulundu. Bu şikayetler sonrası şirkete kayyum atandı. Mağdurlar sözleşmeye göre anaparayı kolaylıkla alacakken yaptıkları şikayetler nedeniyle paralarını alamamış ve ödeme yapılamamıştır." dedi.