Çiftlik Bank 'Tosuncuk'un savcı ile Ferrari'li villalı anlaşması ifşa oldu!

Çiftlik Bank’ın kurucusu ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın her gün yeni bir marifeti ortaya çıkıyor. Tosuncuk'un süre saklandığı Uruguay’da savcı ile denetimli serbestlik anlaşmasına vardığı öğrenildi. Hürriyet'in haberine göre, Mehmet Aydın, bir süre saklandığı Uruguay’da savcı ile vardığı anlaşma gereği lüks arabalarını ve villasını ucuza kaptırdı.