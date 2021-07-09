Çiftlik Bank 'Tosuncuk'un savcı ile Ferrari'li villalı anlaşması ifşa oldu!
Çiftlik Bank’ın kurucusu ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın uzun süre saklandığı Uruguay’da savcı ile denetimli serbestlik anlaşması yaptığı ortaya çıktı. Anlaşma gereği Tosuncuğun Ferrarisi ve villası yok pahasına elinden uçup gitti.
Çiftlik Bank’ın kurucusu ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın her gün yeni bir marifeti ortaya çıkıyor. Tosuncuk'un süre saklandığı Uruguay’da savcı ile denetimli serbestlik anlaşmasına vardığı öğrenildi. Hürriyet'in haberine göre, Mehmet Aydın, bir süre saklandığı Uruguay’da savcı ile vardığı anlaşma gereği lüks arabalarını ve villasını ucuza kaptırdı.
Tosuncuk'un Uruguaylı savcı ile vardığı denetimli serbestlik anlaşması gereği, ödenecek kefaret parasının Mehmet Aydın’ın mallarının satışından elde edilecek gelirle karşılanması planlandı.
Jakuzi, havuz, iskele
Uruguay basınına göre Mehmet Aydın’ın 1.5 milyon dolar değerindeki lüks villası bu anlaşma kapsamında 27 Mayıs’ta Montevideo’daki bir açık arttırmada satışa çıktı.
Dört yatak odası, oyun odası, ısıtmalı havuz, sauna, jakuzi, şarap mahzeni ve özel iskelesi bulunan villa, 290 bin dolarlık açılış fiyatıyla satışa sunuldu.