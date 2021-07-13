Çiftlik Bank Tosuncuk'un mahkemede ilk ifadesi! 'Mehmet Aydın memlekete hoş geldin'

Savunmasını tekrarladı

Mahkeme Başkanı Ali Günay, Mehmet Aydın ve avukatına "Bizim merak ettiğimiz tüm sorulara tutuklama kararı verilen soruşturma kapsamında cevap vermiş. Kendisine 60 tane soru yöneltilmiş. Bu yakalama duruşması olduğu için oradaki ifadelere eklemek istediğiniz bir husus var mı?" diye sordu. Söz alan Aydın da, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında verdiği tüm savunmalarını tekrar ettiğini söyledi.