Çiftlik Bank Tosuncuk'un mahkemede ilk ifadesi! 'Mehmet Aydın memlekete hoş geldin'
Çiftlik Bank'ta binlerce kişiyi dolandırıp yurt dışına kaçan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın teslim olduktan sonra bugün bir ilki yaşadı. Aydın, 3 bin 762 mağdurun bulunduğu dava kapsamında bugün ilk kez mağdurların huzurunda hakim karşısına çıktı. Bu dava kapsamında da tutuklandı. Tosuncuk'a Mahkeme Başkanı'nın 'Mehmet Aydın memlekete hoş geldin' sözleri Öcalan'ın gözaltına alınmasını akıllara getirdi...
Çiftlik Bank'ın 'Tosuncuk' lakaplı CEO'su Mehmet Aydın için hesap günü geldi çattı. 2018 yılında kaçtıktan 3 sene sonra Türkiye'ye teslim olan Tosuncuk Aydın, 3 bin 762 mağdurun bulunduğu dava kapsamında bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Tosuncuk, ilk kez mağdurların karşısına çıktığı bu dava kapsamında da tutuklandı. Mahkemedeki ifadeleri savcılıkta söyledikleriyle çelişti...
Mehmet Aydın memlekete hoş geldin
Sanık Mehmet Aydın, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişi Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada, Mahkeme Heyeti Başkanı Ali Günay bağlantı kurulan Mehmet Aydın'a "Mehmet Aydın, memlekete hoş geldin" dedi. Söz alan Aydın da, "Hoş bulduk" diye cevap verdi.
Ortaokul mezunuyum! İşsizim, gelirim yok
Duruşmada, kimlik tespitinde evli ve çocuksuz olduğunu kaydeden Aydın, ortaokul mezunu olduğunu, şu anda işsiz olduğunu ve aylık gelirinin bulunmadığını söyledi.
Savunmasını tekrarladı
Mahkeme Başkanı Ali Günay, Mehmet Aydın ve avukatına "Bizim merak ettiğimiz tüm sorulara tutuklama kararı verilen soruşturma kapsamında cevap vermiş. Kendisine 60 tane soru yöneltilmiş. Bu yakalama duruşması olduğu için oradaki ifadelere eklemek istediğiniz bir husus var mı?" diye sordu. Söz alan Aydın da, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında verdiği tüm savunmalarını tekrar ettiğini söyledi.