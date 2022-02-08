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Çiftlik Bank Tosuncuğu Mehmet Aydın'ın paralarını hangi ünlü şarkıcı aklıyor? Tuğba Özerk hakkında şok iddia!

Çiftlik Bank Tosuncuğu Mehmet Aydın'ın paralarını hangi ünlü şarkıcı aklıyor? Tuğba Özerk hakkında şok iddia!

ÇİFTLİK Bank üzerinden onbinlerce kişiyi dolandıran 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın paralarına ne oldu? Emniyet'e gelen bir ihbar ortalığı karıştırdı. Tosuncuk'un paralarının ünlü şarkıcı Tuğba Özerk tarafından aklandığı iddia edildi. MASAK incelemesi şaşırttı.

Çiftlik Bank Tosuncuğu Mehmet Aydın'ın paralarını hangi ünlü şarkıcı aklıyor? Tuğba Özerk hakkında şok iddia!

Çiftlik Bank vurgunuyla onbinlerce kişinin milyonlarca dolarını çarpan 'Tosuncuk'lakaplı Mehmet Aldın, 2 yıllık firarın ardından Brezilya'da teslim olmuş ve Türkiye'ye getirilmişti. Mahmet Aydın'ın iç ettiği paraları ne yaptığı herkesin merak ettiği konuların başında geliyordu. İşte o merakı giderek bir iddia gündeme geldi. 

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Çiftlik Bank Tosuncuğu Mehmet Aydın'ın paralarını hangi ünlü şarkıcı aklıyor? Tuğba Özerk hakkında şok iddia!

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderilen bir ihbarda, Mehmet Aydın'ın paralarıyla ilgili şok iddialar yer aldı. 

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Çiftlik Bank Tosuncuğu Mehmet Aydın'ın paralarını hangi ünlü şarkıcı aklıyor? Tuğba Özerk hakkında şok iddia!

İhbarda ünlü şarkıcı Tuğba Özerk hakkında "Tosuncuk'un paralarını aklıyor" suçlaması yapıldı. 

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Çiftlik Bank Tosuncuğu Mehmet Aydın'ın paralarını hangi ünlü şarkıcı aklıyor? Tuğba Özerk hakkında şok iddia!

Mali Polise yapılan ihbarda, "Tosuncuk lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın’ın paraları, Tuğba Özerk’in sahibi olduğu şirket üzerinden aklanıyor” ifadeleri yer aldı.

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