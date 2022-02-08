Çiftlik Bank Tosuncuğu Mehmet Aydın'ın paralarını hangi ünlü şarkıcı aklıyor? Tuğba Özerk hakkında şok iddia!

Çiftlik Bank vurgunuyla onbinlerce kişinin milyonlarca dolarını çarpan 'Tosuncuk'lakaplı Mehmet Aldın, 2 yıllık firarın ardından Brezilya'da teslim olmuş ve Türkiye'ye getirilmişti. Mahmet Aydın'ın iç ettiği paraları ne yaptığı herkesin merak ettiği konuların başında geliyordu. İşte o merakı giderek bir iddia gündeme geldi.