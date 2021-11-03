Çiftlik Bank dolandırıcısı Fenerbahçe forması giydi! Rıdvan Dilmen ve Fenerbahçe ayağa kalktı
URUGUAY’dan Türkiye’ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın’ın sari-lacivertli formasına Fenerbahçe’den tepki yağdı. Rıdvan dilmen kampanya başlattı... Emniyet, formalı fotoğraflarla ilgili açıklama yaptı.
‘Çiftlik Bank’ davasının sanığı Mehmet Aydın’ın Uruguay’da tutuklu bulunan ve Türk makamlarına iadesi tamamlanan ağabeyi Fatih Aydın’ı taşıyan dün akşam saatlerinde Türkiye’ye getirildi. Havalimanına sivil kıyafetle iniş yapan Aydın’ın çıkışta Fenerbahçe forması giydiği iddia edildi, fotoğraf sosyal medyada tepki çekti.
Elleri kelepçeli olarak uçaktan indirilen Aydın uçaktan indiğinde üzerinde siyah tişört içinde Fenerbahçe formasıyla görüntülendi.
Daha sonra Aydın’ın üzerindeki siyah tişörtün çıkarılarak Fenerbahçe formasıyla emniyetten çıkarılma görüntülerine Fenerbahçe taraftarları büyük tepki gösterdi.
Acilen açıklama yapılmalı
Eski Fenerbahçe yöneticisi Metin Sipahioğlu, sosyal medya hesabından, “Çiftlikbank dolandırıcısı şahsiyet ülkeye siyah tişört ile geliyor ve kameraların karşısına Fenerbahçe forması ile çıkartılıyor. Çok net ki; 3 Temmuz’u kurgulayan FETÖ’cüler halen temizlenememiş ve bizimle uğraşıyor. @EmniyetGM @TC_icisleri @tcbestepe acilen açıklama yapmalı!” dedi.