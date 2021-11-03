Çiftlik Bank dolandırıcısı Fenerbahçe forması giydi! Rıdvan Dilmen ve Fenerbahçe ayağa kalktı

Acilen açıklama yapılmalı

Eski Fenerbahçe yöneticisi Metin Sipahioğlu, sosyal medya hesabından, “Çiftlikbank dolandırıcısı şahsiyet ülkeye siyah tişört ile geliyor ve kameraların karşısına Fenerbahçe forması ile çıkartılıyor. Çok net ki; 3 Temmuz’u kurgulayan FETÖ’cüler halen temizlenememiş ve bizimle uğraşıyor. @EmniyetGM @TC_icisleri @tcbestepe acilen açıklama yapmalı!” dedi.