Çifte rekor! Altında neler oluyor, gram altın, çeyrek altın resmen uçuyor alım yapacaklar dikkat!

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 4 bin 885 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 4 bin 892 lira seviyesinde bulunuyor. Altın fiyatları sabah saatlerinde yeni bir rekor kırdı ve gram altın 4 bin 901 lirayı aştı.