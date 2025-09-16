Çifte rekor! Altında neler oluyor, gram altın, çeyrek altın resmen uçuyor alım yapacaklar dikkat!
Haftanın ikinci işlem gününde ons altın 3 bin 690 doları, gram altın ise 4 bin 901 lirayı aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. 2025 yılında yatırımcının yüzünü güldüren altın fiyatları için uzmanlar yükselişin devam edeceğini tahmin ediyor. Fed’in beklentilere paralel bir mesaj vermesi halinde ons altının 3.700 doları aşabileceği konuşuluyor. İşte 16 Eylül 2025 altın fiyatları...
Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 4 bin 885 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 4 bin 892 lira seviyesinde bulunuyor. Altın fiyatları sabah saatlerinde yeni bir rekor kırdı ve gram altın 4 bin 901 lirayı aştı.
Çeyrek altın 8 bin 194 liradan, cumhuriyet altını 33 bin 26 liradan satılıyor. Altının onsu güne yükselişle başlayarak rekor seviyeyi gördükten sonra 3 bin 685 dolardan işlem görüyor.
ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin olumlu beklentilerle dolara talebin azalmasından destek bulan altının ons fiyatı rekor tazelemeye devam ediyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in, yarın, politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yıl sonuna kadar ise toplamda 3 faiz indirimi yapılması bekleniyor.