Çift kol nakli yapılan Yusuf Oğuz Şimşek ilk kez kameralar karşısında
Akdeniz Üniversitesinde yaklaşık bir ay önce çift kol nakli yapılan 25 yaşındaki Yusuf Oğuz Şimşek, elini kolunu sallaya sallaya yürümek istediğini söyledi.
Antalya'da 4,5 yıl önce güneş enerjisi montajı sırasında elektrik akımına kapılması sonucu kollarını kaybedince, 26 Kasım'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın da aralarında bulunduğu ekip tarafından çift kol nakli yapılan Şimşek, ilk kez gazetecilerin karşısına çıktı.
Basın toplantısı odasına yürüyerek gelen Şimşek'in heyecanlı ve mutlu olduğu görüldü. Sık sık yeni kollarına bakan Şimşek, Ömer ve Özlenen Özkan çiftine teşekkür ettiğini söyledi.
Elimi kolumu sallaya sallaya yürümek istiyorum
Ameliyata girerken çok duygulandığını, heyecanlandığını anlatan Şimşek, "Mutlu bir hayat sürdüreceğiz. Yeni yaşıma yeni kollarımla girmek çok güzel bir duydu. Bundan sonra elimi kolumu sallaya sallaya yürümek istiyorum." dedi.
Yeni kollarına alıştı
Yusuf Oğuz Şimşek de kollarını kaybettikten sonra zor bir süreç yaşadığını anlattı. Nakil haberini alınca çok heyecanlandığına işaret eden Şimşek, "Mutluyum. Yeni kollarıma alıştım. Nakil sürecini beklerken umutsuzluğa kapıldığım anlar olmadı. Hep umutluydum. Hocalarım beni hep iyi yönlendirdi. Annem ve babam benden daha mutlular." ifadesini kullandı.