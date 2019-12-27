Çift kol nakli yapılan Yusuf Oğuz Şimşek ilk kez kameralar karşısında

Yeni kollarına alıştı

Yusuf Oğuz Şimşek de kollarını kaybettikten sonra zor bir süreç yaşadığını anlattı. Nakil haberini alınca çok heyecanlandığına işaret eden Şimşek, "Mutluyum. Yeni kollarıma alıştım. Nakil sürecini beklerken umutsuzluğa kapıldığım anlar olmadı. Hep umutluydum. Hocalarım beni hep iyi yönlendirdi. Annem ve babam benden daha mutlular." ifadesini kullandı.