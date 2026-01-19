"Ciddi bir tövde sürecindeyim" demişti! Şeyma Subaşı'nın yeni paylaşımı yine çok şaşırtacak...

"CİDDİ BİR TÖVBE SÜRECİNDEYİM"

Yaşananların ardından sosyal medya paylaşımlarında dikkat çeken bir dönüşüm yaşayan Subaşı, tövbe ettiğini açıklamış ve bu süreci samimi bir şekilde yaşadığını dile getirmişti. O günden bu yana dini içerikli paylaşımlar yapan Subaşı, takip ettiği hesaplarda da değişikliğe gitmesiyle konuşulmuştu.