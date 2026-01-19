"Ciddi bir tövde sürecindeyim" demişti! Şeyma Subaşı'nın yeni paylaşımı yine çok şaşırtacak...
Acun Ilıcalı'nın sunduğu yarışma programı ile ekranların tanınan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı ile yaptığı evlilik sonrası çok konuşulmaya başlandı. Acun Ilıcalı'dan bir kızı olan Şeyma Subaşı boşanma sonrası da magazin basınının en çok takip ettiği isimlerden biri oldu. Son olarak uyuşturucu operasyonları ile gündem olan Subaşı tövbe sürecinde olduğunu açıkladı.
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, son dönemdeki açıklamaları ve içerikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Geçirdiğini söylediği tövbe sürecinin ardından dini temalı paylaşımlar yapan Subaşı, bu kez okuduğu kitabı takipçileriyle tavsiye etti.
Uzun yıllardır sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, son dönemde içeriklerinde belirgin bir değişikliğe gitti. Daha önce yaşam tarzı ve özel hayatıyla öne çıkan Subaşı, son paylaşımlarında dini temalara ağırlık vermeye başladı.
OPERASYON SONRASI BAŞLAYAN YENİ SÜREÇ
Şeyma Subaşı, bir süre önce ünlü isimlere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında adı öne çıkan isimlerden biri olmuştu. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Subaşı, kısa süre içinde İstanbul'a gelerek gözaltına alınmıştı. Test sonuçları henüz açıklanmadan uyuşturucu kullandığını kabul eden Subaşı'nın testinin de pozitif çıktığı öğrenilmişti.
"CİDDİ BİR TÖVBE SÜRECİNDEYİM"
Yaşananların ardından sosyal medya paylaşımlarında dikkat çeken bir dönüşüm yaşayan Subaşı, tövbe ettiğini açıklamış ve bu süreci samimi bir şekilde yaşadığını dile getirmişti. O günden bu yana dini içerikli paylaşımlar yapan Subaşı, takip ettiği hesaplarda da değişikliğe gitmesiyle konuşulmuştu.