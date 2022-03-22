Ciciş Esra Ersoy gözaltına alındı! Çocuğa taciz skandalı: Elbisemin önü yırtıktı, annesi kapıya gelince...

Kamuoyunda Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Esra Ersoy (39), 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 yıl 1 ay hapse mahkum edilmişti.