Ciciş Esra Ersoy gözaltına alındı! Çocuğa taciz skandalı: Elbisemin önü yırtıktı, annesi kapıya gelince...
Ciciş Kardeşler'den 39 yaşındaki Esra Ersoy cinsel istismar rezaletinin ardından emniyet harekete geçti.
Kamuoyunda Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Esra Ersoy (39), 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 yıl 1 ay hapse mahkum edilmişti.
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Esra Ersoy, bir süre önce “basit yaralama” suçundan tutuklu bulunduğu Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan Covid-19 salgını nedeniyle ikametinin bulunduğu karakola imza vermek şartıyla süreli olarak tahliye edilmişti.
Esra Ersoy, bu kapsamda imza atmak için dün akşam saatlerinde Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Etiler Şehit Naci Soydan Polis Merkezi Amirliğine geldi.
Ersoy, hakkında bulunan yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındı.