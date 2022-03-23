Ciciş Esra Ersoy 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan tutuklandı kardeşi Ceyda balıkçıda keyif yaptı
'Ciciş' lakabıyla tanınan Esra Ersoy yaz aylarında Bodrum'da bir otelde 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan aldığı hapis cezası için imza atmaya gittiği karakolda tutuklandı. Öte yandan kardeşi Ceyda Ersoy aynı akşam balıkçıda keyif yaptığı anları paylaştı.
Magazin dünyasında "Ciciş Kardeşler" olarak bilinen kardeşlerden Esra Ersoy, yaz aylarında Bodrum'da girdiği bir evde 13 yaşındaki çocuğa istismar uyguladığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkarıldı. Hakim, 'Çocuğa cinsel istismar' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından Ersoy'a 10 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Esra Ersoy'un kardeşi Ceyda Ersoy ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ablasının arkasında olduğunu söyledi. Ancak ablası hapiste olan Ceyda daha sonra bir balıkçıda yemek yerken çekilen pozlarını paylaştı.
Ablasının tutuklandığı akşam soluğu balıkçıda aldı: Ceyda Ersoy ise Esra Ersoy'un tutuklanmasına tepki göstererek Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ablasına destek olacağını, onu asla bırakmayacağını belirtti.
Tepkiler yağınca açıklama yaptı: Sosyal medyayı aktif kullanan Ceyda Ersoy, ilerleyen saatlerde yeni bir paylaşımda daha bulundu. Ersoy, ablasının cezaevine gönderildiği günün akşamı balıkçıda yemek yerken çekilmiş pozlarını Instagram hesabında yayınladı.
Cicişler'den Esra Ersoy, Bodrum'da yaz aylarında 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismar uyguladığı gerekçesiyle 10 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.