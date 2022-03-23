Ciciş Esra Ersoy 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan tutuklandı kardeşi Ceyda balıkçıda keyif yaptı

Magazin dünyasında "Ciciş Kardeşler" olarak bilinen kardeşlerden Esra Ersoy, yaz aylarında Bodrum'da girdiği bir evde 13 yaşındaki çocuğa istismar uyguladığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkarıldı. Hakim, 'Çocuğa cinsel istismar' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından Ersoy'a 10 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Esra Ersoy'un kardeşi Ceyda Ersoy ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ablasının arkasında olduğunu söyledi. Ancak ablası hapiste olan Ceyda daha sonra bir balıkçıda yemek yerken çekilen pozlarını paylaştı.