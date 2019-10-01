Ciciş Ceyda Ersoy'un hilesi ortaya çıktı! Çıplak poz vererek herkesi şoke etmişti
Ciciş Ceyda Ersoy'un fotoğraf hilesini bacak detayı ortaya çıkardı.
Ciciş kardeşler lakaplı Ceyda ve Esra Ersoy kardeşler son zamanlarda sosyal medya hesapları Instagram'a yükledikleri çıplak pozlarıyla gündeme gelirken kardeşlerden Ceyda Ersoy'un fotoğraf hilesini bacak detayı ortaya çıkardı.
Geçtiğimiz gün Instagram hesabına yatakta üzerinde yalnızca havlu ile çırılçıplak fotoğrafını paylaşan Ceyda Ersoy, sosyal medyaya yüklediği fotoğrafları önce photoshop yapıyor ve vücudunda beğenmediği yerleri inceltiyor.
Kırmızı mini elbisesiyle bacağını lavaboya koyarak poz veren Ceyda Ersoy, ''Mutlu hafta sonu" notuyla paylaştığı bu fotoğraftaki ayrıntı da gözlerden kaçmadı ve Ersoy'un foyası ortaya çıktı. Bacağını inceltmeye çalışan Ersoy'u bacağındaki yamuk çizgiler ele verdi.
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda ablası Esra Ersoy'un oyuncak bir ayı ile fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşmasının ardından ablasına özenen Ceyda Ersoy da Instagram hesabından yatakta üzerinde yalnızca havlu varken bir eliyle göğsünü kapamaya çalıştığı fotoğrafı takipçileriyle paylaşmış, olay olmuştu.