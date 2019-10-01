Ciciş Ceyda Ersoy'un hilesi ortaya çıktı! Çıplak poz vererek herkesi şoke etmişti

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda ablası Esra Ersoy'un oyuncak bir ayı ile fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşmasının ardından ablasına özenen Ceyda Ersoy da Instagram hesabından yatakta üzerinde yalnızca havlu varken bir eliyle göğsünü kapamaya çalıştığı fotoğrafı takipçileriyle paylaşmış, olay olmuştu.