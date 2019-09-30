Ciciş Ceyda Ersoy yatakta çıplak poz verdi! Esra Ersoy'un çıplak pozu da olaydı
Ciciş kardeşler dur durak bilmiyor, Esra Ersoy'un çıplak pozunun ardından Ciciş Ceyda Ersoy'da yatakta çıplak poz verdi.
Geçtiğimiz haftalarda Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy'un çırılçıplak oyuncak bir ayıyla verdiği pozun ardından kardeşi Ceyda Ersoy da havlu ile sarılmış halde çıplak poz vererek sosyal medya hesabı Instagram'a yükledi.
Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy'un kardeşi Ceyda Ersoy, Instagram'da üzerinde sadece havlu olan bir fotoğraf paylaştı. Ünlü ismin, bununla da kalmayıp açıkta kalan göğsünü yalnızca eliyle kapatması da dikkat çekti.
Ersoy, çıplak haliyle çekildiği bu fotoğrafı sosyal medya hesabında ''Günaydın herkese... mutlu bir pazar günü olsun..'' notu ile paylaştı.
Ceyda Ersoy'un havluya sarılı yatakta verdiği çıplak pozu ise ilk değildi. Geçtiğimiz günlerde de banyodan benzer poz paylaşan Ersoy, bu sefer paylaşımını kısa bir süre sonra kaldırmıştı.