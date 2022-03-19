Çiçeği burnunda evli Demet Evgar'ın bebeği göründü hamile göbeğini tutan Gülcan Arslan paylaştı

Ünlü oyuncu Demet Evgar, 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin evlenmeden önce bebek beklediklerine dair iddialar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Nikah gününde Evgar'ın kendisi gibi oyuncu yakın dostu Gülcan Aslan özel anları sosyal medya hesabından paylaştı. Arslan'ın paylaştığı görüntülerde 3.5 aylık hamile olan Demet Evgar'ın karnının büyüdüğü görüldü.