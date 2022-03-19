Çiçeği burnunda evli Demet Evgar'ın bebeği göründü hamile göbeğini tutan Gülcan Arslan paylaştı
6 yıllık sevgilisi Levent Babataş ile hamilelik haberlerinin ortaya çıkmasının ardından geçtiğimiz günlerde sürpriz bir nikah töreni ile evlenen Demet Evgar'ın bebeği göründü! Yakın arkadaşı Gülcan Arslan paylaştı!
Ünlü oyuncu Demet Evgar, 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin evlenmeden önce bebek beklediklerine dair iddialar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Nikah gününde Evgar'ın kendisi gibi oyuncu yakın dostu Gülcan Aslan özel anları sosyal medya hesabından paylaştı. Arslan'ın paylaştığı görüntülerde 3.5 aylık hamile olan Demet Evgar'ın karnının büyüdüğü görüldü.
Başarılı oyuncu Demet Evgar ve işletmeci Levent Babataş altı yıldır devam eden birlikteliklerini aile arasında kıyılan nikahla mutlu sona dönüştürmüştü.
Nikahtan özel anları ise Evgar'ın yakın dostu Gülcan Arslan paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaştığı bir videoda Evgar'ın karnının bir hayli büyüdüğü görüldü.
Pandemi nedeniyle aile arasında yapılan nikah töreninin ardından çiftin düğünü dostlarının da katılımı ile yaz aylarında gerçekleşeceği belirtildi.