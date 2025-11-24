Çiçeği burnunda bekar Melek Mosso'dan aşk itirafı!
Oyuncu ve model Serkan Sağdıç'tan geçtiğimiz günlerde boşanan Melek Mosso aşk hayatı hakkında çok özel bir açıklama yaptı. Mosso aşka kapılarını kapatmadı ve Sağdıç için çok özel sözler kullandı. İşte o açıklama...
Oyuncu-model Serkan Sağdıç, geçtiğimiz günlerde anlaşmalı olarak tek celsede boşan şarkıcı Melek Mosso, aşk hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Çiftin ayrılık sinyalleri bir süre önce sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakmaları ve birlikte çekilmiş fotoğraflarını silmeleriyle ortaya çıkmıştı.
Yaşadıkları krizi çözmeye çalışan ikili, o dönem Tayland’da romantik bir tatil yapmış ve Mosso bu tatilden kareleri takipçileriyle paylaşmıştı. Ancak tüm çabalara rağmen evliliklerindeki sorunları aşamayan çift, 17 Ekim 2025’te boşanmıştı.
BOŞANDIKLARINI BU SÖZLERLE DUYURMUŞTU
Mosso, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;