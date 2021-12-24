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CHP'yi yasa boğan ölüm! CHP İstanbul eski il başkan yardımcısı Yeter Büyükdurmuş ile eşi kazada öldü

Demirören Haber Ajansı
CHP'yi yasa boğan ölüm! CHP İstanbul eski il başkan yardımcısı Yeter Büyükdurmuş ile eşi kazada öldü

TRABZON’da, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp düştüğü fındık bahçesinde ters dönen otomobilde bulunan CHP İstanbul eski il başkan yardımcısı Yeter Büyükdurmuş (59) ile eşi Eyüp Büyükdurmuş hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı.Büyükdurmuş çiftinin yılbaşı tatili için Trabzon’a geldikleri öğrenildi.

CHP'yi yasa boğan ölüm! CHP İstanbul eski il başkan yardımcısı Yeter Büyükdurmuş ile eşi kazada öldü

Yakup Karaoğlu yönetimindeki 34 BLN 423 plakalı otomobil, bölgedeki kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak fındık bahçesine düştü. 

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CHP'yi yasa boğan ölüm! CHP İstanbul eski il başkan yardımcısı Yeter Büyükdurmuş ile eşi kazada öldü

Sarp arazide takla atıp ters dönen otomobildeki sürücü Karaoğlu ile CHP İstanbul eski il başkan yardımcısı Yeter Büyükdurmuş ve eşi Eyüp Büyükdurmuş yaralandı.

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CHP'yi yasa boğan ölüm! CHP İstanbul eski il başkan yardımcısı Yeter Büyükdurmuş ile eşi kazada öldü

Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

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CHP'yi yasa boğan ölüm! CHP İstanbul eski il başkan yardımcısı Yeter Büyükdurmuş ile eşi kazada öldü

Tedaviye alınan Büyükdurmuş çifti, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. 

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