CHP'yi yasa boğan ölüm! CHP İstanbul eski il başkan yardımcısı Yeter Büyükdurmuş ile eşi kazada öldü
TRABZON’da, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp düştüğü fındık bahçesinde ters dönen otomobilde bulunan CHP İstanbul eski il başkan yardımcısı Yeter Büyükdurmuş (59) ile eşi Eyüp Büyükdurmuş hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı.Büyükdurmuş çiftinin yılbaşı tatili için Trabzon’a geldikleri öğrenildi.
Yakup Karaoğlu yönetimindeki 34 BLN 423 plakalı otomobil, bölgedeki kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak fındık bahçesine düştü.
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Sarp arazide takla atıp ters dönen otomobildeki sürücü Karaoğlu ile CHP İstanbul eski il başkan yardımcısı Yeter Büyükdurmuş ve eşi Eyüp Büyükdurmuş yaralandı.
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Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Tedaviye alınan Büyükdurmuş çifti, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
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