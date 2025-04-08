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"CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" anketinde bomba sonuç! Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş...

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"CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" anketinde bomba sonuç! Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş...

Anket şirketleri nabız yoklamaya devam ediyor. Son olarak Asal Araştırma 26 ilde yaptığı anket sonuçlarını paylaştı. Ankette katılımcılara "Sizce CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" diye soruldu. Bakın ilk sırada hangi isim yer aldı...

"CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" anketinde bomba sonuç! Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş...

Asal Araştırma 21-28 Mart 2025 tarihleri arasında 26 ilde 18 yaş ve üzeri 2 bin ile yapılan anket sonuçlarını paylaştı.

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"CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" anketinde bomba sonuç! Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş...

Ankette 'Önümüzdeki seçimlerde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istersiniz?' diye soruldu.

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"CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" anketinde bomba sonuç! Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş...

Kararsızlar dağıtılmamış hali ile ilk sırada Mansur Yavaş yer aldı. İşte anket sonuçları:

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"CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" anketinde bomba sonuç! Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş...

Mansur Yavaş yüzde 34,4

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