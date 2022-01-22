CHP'li vekiller Kamer Genç'i mezarı başında andı
Kamer Genç'in ölümünün 6. yılında da CHP'li vekiller geleneği bozmadı. Genç'in mezarı başında önce dua okuyan CHP'li vekiller, daha sonra yine selfie yaptı.
Eski TBMM Başkanvekili ve eski CHP Tunceli Milletvekili, vefatının 6’ncı yıl dönümünde Tunceli'nin Nazimiye ilçesi Ramazan köyündeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı
Anma törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul milletvekilleri Yüksel Mansur Kılıç ve Aykut Erdoğdu, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Kamer Genç'in eşi Sevim Genç, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
ÖNCE DUA SONRA SELFİE
Kamer Genç için, Kur'an-ı Kerim okundu, ardından dua edildi, lokma tatlısı dağıtıldı. Anmaya katılanlar bir dakikalık saygı duruşunda bulunarak Genç'in mezarına karanfil bıraktı.
Tören, her sene olduğu gibi CHP'li vekillerin selfie yapmasıyla sona erdi.