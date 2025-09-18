BIST 11.166
CHP'li seçmenlere 'Gürsel Tekin' soruldu! ORC Araştırmanın son anket sonucuna bakın

ORC Araştırma yaptığı son anketi paylaştı. Ankette İstanbul'da yaşayan CHP'li seçmenlere "Gürsel Tekin'in Çağrı Heyeti Başkanı Olarak Atanmasını Nasıl Karşılıyorsunuz? " diye soruldu.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları kararının ardından CHP İstanbul İl Yönetimine Gürsel Tekin görevlendirildi. Bunun ardından CHP'de sular durulmadı. 

ORC Araştırma, İstanbul'da yaşayan CHP'li seçmenlere 'Gürsel Tekin'i sordu.14-15 Eylül'de bin 500 kişi ile yapılan ankette "Gürsel Tekin'in Çağrı Heyeti Başkanı Olarak Atanmasını Nasıl Karşılıyorsunuz? " diye soruldu.

Anket sonuçlarına göre Tekin'in atanması olumlu bulundu. İşte sonuçlar:

"Gürsel Tekin'in Çağrı Heyeti Başkanı Olarak Atanmasını Nasıl Karşılıyorsunuz? "

Olumlu %48,4 

