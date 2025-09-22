CHP'li seçmene soruldu! En beğenilen siyasetçi anketi bomba Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Gürsel Tekin, Özgür Özel...
ORC Araştırma, İstanbul'da yaşayan 1500 CHP'li seçmene, "En Beğendiğiniz CHP'li siyasetçiler hangileridir?" sorusunu sordu. Ankette ilk sırada İmamoğlu yer aldı. İstanbul İl Yönetimine kayyum olarak atanan Gürsel Tekin de listede yer aldı.
ORC Araştırma, 14-15 Eylül'de İstanbul genelinde bir anket çalışması yaptı. Ankette CHP'li seçmene en beğenilen CHP'li siyasetçiler soruldu.
Ankette "En beğendiğiniz Chp'li siyasetçiler hangileridir? sorusu yöneltildi. İlk sırada Ekrem İmamoğlu yer aldı.
Ekrem İmamoğlu yüzde 65,2
Özgür Özel yüzde 58,4
